La Fiamma di Agata | Salvo Muscarà protagonista

La Fiamma di Agata resta al centro di un percorso che unisce tradizione e modernità. Salvo Muscarà, protagonista di questa iniziativa, continua a portare avanti una tradizione che si rinnova nel tempo. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per chi vuole scoprire un legame forte tra passato e presente.

La Fiamma di Agata: un dialogo tra tradizione e contemporaneità. Fonte foto: Valentina Capizzi La Fiamma di Agata si conferma il cuore pulsante di un percorso culturale che unisce tradizione e contemporaneità. All’interno di questo progetto prende forma Agata contemporanea tra i giovani, l’evento ideato e organizzato da Valentina Capizzi, concepito come occasione di riflessione sul valore delle relazioni umane nell’epoca dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa pone al centro un dialogo autentico tra passato e presente, offrendo una lettura nuova e vitale della figura di Sant’Agata. Il titolo dell’evento richiama una lettura nuova e attuale della figura di Sant’Agata, non più percepita come icona distante ed esclusivamente sacrale, ma come presenza viva, capace di parlare alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Salvo Muscarà è un artista siciliano noto per le sue opere di fumetto e street art.

La manifestazione “La Fiamma di Agata” celebra la figura della Patrona di Catania, portando alla luce il suo significato storico e culturale.

