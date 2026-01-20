Salvo Muscarà artista siciliano tra fumetto e street art

Salvo Muscarà è un artista siciliano noto per le sue opere di fumetto e street art. Nato a Siracusa nel 1980 e residente a Noto, ha sviluppato fin da bambino una passione per il disegno, utilizzando la matita come mezzo di espressione. La sua arte riflette la cultura e i paesaggi della Sicilia, combinando elementi visivi che raccontano storie e tradizioni locali.

Salvo Muscarà, l'artista che trasforma la Sicilia in un racconto visivo. Salvo Muscarà, nato a Siracusa e residente a Noto, appartiene alla classe 1980 e scopre il disegno da bambino, quando la matita diventa il suo primo strumento di esplorazione del mondo. Da allora non ha più smesso: la passione per il disegno e la pittura cresce con lui, alimentata da un immaginario fantastico che lo porta a studiare soggetti e oggetti di ogni tipo. Negli anni si avvicina all'aerografia e al tatuaggio, affinando una manualità precisa e una sensibilità cromatica che diventeranno tratti distintivi del suo stile.

