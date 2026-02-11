La dedichiamo a lei Medaglia Italia quelle parole che scatenano la polemica | esplode il caso

Un gesto semplice, ma che ha fatto scoppiare una polemica. Durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Cortina, Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno ricevuto la medaglia Italia, e le loro parole “Tutta la vita” sono state interpretate come un messaggio dedicato a qualcuno. La frase, pronunciata sul ghiaccio senza alcuna enfasi, ha scatenato reazioni contrastanti sui social e tra gli spettatori, dando il via a un dibattito sulla reale intenzione dietro quelle parole.

« Tutta la vita, Amos ». « Tutta la vita, Stefania ». Le due frasi, pronunciate sul ghiaccio con naturalezza e senza enfasi, hanno accompagnato il momento conclusivo dell'avventura olimpica di Stefania Constantini e Amos Mosaner, protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi di Cortina. I due azzurri hanno chiuso il torneo con una medaglia di bronzo, conquistata nella finale per il terzo posto davanti a un palazzetto carico di attenzione e partecipazione. Un risultato maturato dopo la semifinale persa contro gli Stati Uniti e trasformato in riscatto nella sfida successiva. Nella gara decisiva per il podio, Constantini e Mosaner hanno superato la Gran Bretagna di Dodds e Mouat con il punteggio di 5-3, gestendo con precisione le fasi chiave dell'incontro. Il bronzo dell'Italia del curling pesa più di qualsiasi medaglia. Di Francesco Gottardi - facebook.com facebook SEMPRE LORO A #Beijing2022 regalano all'Italia la prima medaglia olimpica nel curling… E a #MilanoCortina2026 ci portano la secondaaaaaaaaaaaaaa! Un 5-3 contro la Gran Bretagna che vale un BRONZO da applausi! TUTTI IN PIEDIIIIIIIIIIIIIIIIIIII x.com

