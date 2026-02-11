Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez vogliono subito un altro figlio. Dopo la nascita della piccola Clara Isabel, avvenuta il 15 ottobre, i due ex gieffini hanno deciso di riprendere il percorso di fecondazione in vitro, perché non vogliono aspettare troppo tempo prima di allargare ancora di più la famiglia.

C ’è almeno un secondo figlio nei progetti di Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez. Dopo la nascita della piccola Clara Isabel, lo scorso 15 ottobre, i due ex gieffini sognano di allargare la famiglia, e di farlo il prima possibile. Ignazio Moser accarezza il pancione di Cecilia Rodriguez nel video più dolce dell’estate X Leggi anche › Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il primo mese di Clara Isabel Moser e Rodriguez pronti per la fecondazione in vitro. A raccontare qualche dettaglio in più su questo desiderio è stato lo stesso Moser, parlando con Nuovo Tv. Clara Isabel è arrivata dopo cinque anni di tentativi, come spiegato anche in diverse occasioni da Rodriguez, e alla fine la coppia ha optato per la fecondazione in vitro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La coppia sogna di allargare la famiglia e non vuole aspettare troppo tempo. Gli ex gieffini sceglieranno di nuovo la fecondazione in vitro, ecco perché

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vogliono un altro bambino.

