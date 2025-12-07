La storia di Grace MacDonald madre del primo bambino concepito con fecondazione in vitro | Quando nacque gli dissi | Era ora ti ho aspettato così a lungo

Vanityfair.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non rimaneva incinta: le tube erano bloccate. Tre anni dopo, scoprì la sperimentazione di due pionieri: il 14 gennaio 1979 nacque Alastair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la storia di grace macdonald madre del primo bambino concepito con fecondazione in vitro quando nacque gli dissi era ora ti ho aspettato cos236 a lungo

© Vanityfair.it - La storia di Grace MacDonald, madre del primo bambino concepito con fecondazione in vitro: «Quando nacque gli dissi: “Era ora, ti ho aspettato così a lungo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

La storia di Grace MacDonald, madre del primo bambino concepito con fecondazione in vitro: «Quando nacque gli dissi: “Era ora, ti ho aspettato così a lungo» - La storia di Grace MacDonald, madre del primo bambino maschio al mondo concepito con la fecondazione in vitro, ha contribuito a cambiare per sempre la medicina riproduttiva. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Grace Macdonald Madre