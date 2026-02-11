La Casertana spreca e si fa riagguantare dal Crotone in 10 uomini

La partita tra Casertana e Crotone finisce in pareggio, dopo un incontro emozionante. La Casertana parte forte e segna subito, ma poi si fa rimontare due volte dal Crotone, che conquista un punto al Pinto. La squadra di casa spreca diverse occasioni e si fa sorprendere dalle ripartenze avversarie, portando a casa un risultato che lascia l’amaro in bocca.

La Casertana si fa rimontare due volte dal Crotone. Finisce in parità la sfida del Pinto.La Casertana parte subito bene e dopo appena 12 minuti è già in vantaggio con Coli Saco che di testa anticipa Merelli e insacca un bel cross di Llano. La squadra calabrese alza il baricentro, prima Viscardi.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Casertana Crotone Casertana sciupona, il Crotone pareggia in dieci uomini La Casertana spreca la vittoria contro il Crotone, che gioca in dieci uomini e alla fine trova il pareggio. Serie "D" - Girone "E". Il Tau si fa riagguantare Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Casertana Crotone Argomenti discussi: Cosenza-Casertana: le pagelle. Achour è di nuovo letale, Contiliano caparbio · CosenzaChannel.it; Video Cosenza Casertana (3-1)/ Gol e highlights: Achour completa la rimonta! (Serie C). Crotone, orgoglio playoff: sotto di un gol e di un uomo pareggia 2-2 nello scontro diretto con la CasertanaCasertana (3-5-2): De Lucia 6,5; Viscardi 6,5, Proia 6, Liotti 6 (25’ st Pezzella 6); Oukhadda 6, Toscano 6 (39’ st Leone sv), Saco 7, Girelli 7, Llano 6,5; Kallon 5,5 (19’ st Bentivegna 6), Casarotto ... catanzaro.gazzettadelsud.it Top&Flop di Casertana-CrotoneUna gara bellissima quella tra Casertana e Crotone, terminata con il punteggio di 2-2. Le due squadre hanno dato vita a una vera battaglia agonistica, che ha lasciato il risultato in bilico fino ... tuttoc.com Santoro Volley spreca troppo (vedi vantaggio quarto set e match ball nel quinto e decisivo set) e cede, 2-3, al fotofinish contro la capolista del girone I di B2 femminile Nardò. Punto decisivo un cartellino rosso per proteste assegnato dall'arbitro alle salernitane - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.