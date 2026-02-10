Casertana sciupona il Crotone pareggia in dieci uomini

La Casertana spreca la vittoria contro il Crotone, che gioca in dieci uomini e alla fine trova il pareggio. La squadra di casa, che sembrava sul punto di conquistare i tre punti, si lascia rimontare nel finale e si deve accontentare di un pareggio per come si erano messe le cose. La partita si conclude con un risultato che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa.

Tempo di lettura: 2 minuti Sfuma nel finale la vittoria della Casertana che con uomo in più per quasi tutta la ripresa si fa riprendere sul 2-2 dal Crotone che porta a casa un punto d’oro per come si erano messe le cose. Dopo il botta e risposta di Saco al 12’ (cross di Llano) ed il pareggio dei calabresi al 23’ con Vinicius, Casertana di nuovo avanti al 31’ con Girelli bravo a capitalizzare un assolo di Kallon. Nella ripresa, dopo il tris fallito da Kallon con un errore da matita rossa a due passi da Merelli, al 9’ il Crotone resta in 10 per un ingenuo doppio giallo rimediato da Gallo. La Casertana, con l’uomo in più sembra in totale controllo del match ma al 38’ Gomez fa 2-2 gelando un incredulo Pinto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana sciupona, il Crotone pareggia in dieci uomini Approfondimenti su Casertana Crotone Lega Pro 26esima giornata girone C pareggio (2-2) del Crotone in trasferta contro la Casertana La partita tra Casertana e Crotone si chiude con un pareggio 2-2. Crotone, sfida alla Casertana: inseguita la quinta vittoria consecutiva come nel 2015-16, l’anno della Serie A. Questa sera il Crotone punta a mantenere la serie positiva contro la Casertana. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Casertana Crotone DIRETTA/ Casertana Crotone (risultato finale 2-2), finisce in parità (10 febbraio 2026)Diretta Casertana Crotone streaming video tv, oggi 10 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita in Serie C. ilsussidiario.net Prova di carattere del Crotone, resiste in dieci e strappa il pari a Caserta: 2-2Nonostante l’espulsione di Gallo al 55’, i pitagorici riescono a pareggiare con Gomez all’80’ conquistando un ottimo punto ... corrieredellacalabria.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.