La carta da forno? Superata | ecco come cuocere i cibi in maniera davvero sostenibile

Questa volta, però, la carta da forno non basta più. Sempre più persone cercano alternative per cucinare in modo più sostenibile. Alcuni hanno già iniziato a usare metodi diversi, come l’uso di teglie riutilizzabili o cotture a vapore. L’obiettivo è ridurre i rifiuti e limitare l’uso di materiali usa e getta. La tendenza si sta diffondendo tra chi vuole rispettare di più l’ambiente senza rinunciare al piacere di cucinare.

Srotolare un foglio di carta da forno è diventato un gesto automatico, quasi un rito prima di infornare biscotti o arrosti. La usiamo perché è comoda e ci salva dalla fatica di strofinare le teglie, ma la sua impronta ecologica è molto più pesante di quanto sembri. Nonostante l’aspetto innocuo, si tratta di un prodotto usa e getta che richiede l’abbattimento di alberi per la produzione di cellulosa vergine e che, purtroppo, non ha una seconda vita. A differenza dei normali fogli per scrivere, la carta da forno subisce trattamenti chimici intensi per diventare impermeabile e resistente al calore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il forno a microonde è diventato uno strumento comune nelle case, nei bar e negli uffici, facilitando la preparazione di pasti veloci.

