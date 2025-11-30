retroscena sorprendenti dal set di the big bang theory. La popolare sitcom the big bang theory ha segnato un’epoca e lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo grazie a un cast affiatato e a scenari iconici. Nonostante il suo successo, si continuano a scoprire dettagli poco noti e curiosità sui retroscena della produzione. Di seguito, si analizzano alcuni dei aneddoti più sorprendenti, tra cui una confidenza di uno degli interpreti principali, rivelata durante un’intervista recentissima. le illusioni sceniche e i trucchi di produzione. le scale del condominio: un set finto e altamente coordinato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Big bang theory: l’abitudine sconvolgente di una star dal set rivelata dopo 12 anni