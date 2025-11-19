Convocate Italia Femminile la lista di Soncin per la doppia amichevole negli USA | c’è una sola giocatrice dell’Inter Women
Inter News 24 . L’elenco completo. L’Italia Femminil e si prepara a vivere un’esperienza di altissimo livello oltreoceano. Le Azzurre affronteranno gli Stati Uniti in una doppia amichevole di grande prestigio: il primo appuntamento è fissato per il 29 novembre a Orlando, seguito dalla replica il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Per la Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Andrea Soncin, si tratta di un banco di prova fondamentale nel percorso di avvicinamento alle qualificazioni per i Mondiali 2026, che prenderanno il via il prossimo marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com
