Juventus Women | occasione per scrivere una pagina storica
La Juventus Women si gioca una grande occasione negli ottavi di finale della Champions League 202526. Questa sera affronta il VfL Wolfsburg in uno spareggio decisivo per la qualificazione. Serve una vittoria per continuare il percorso europeo e scrivere una pagina importante nella storia del club. La squadra si prepara con determinazione, consapevole dell’importanza della partita.
La Juventus Women si gioca un posto negli ottavi di finale della Women’s Champions League 202526 nello spareggio contro il VfL Wolfsburg. L’andata è in programma giovedì 13 febbraio 2026 alle ore 18:45 allo stadio AOK di Wolfsburg, con ritorno previsto martedì 18 febbraio allo Juventus Training Center (ore 18:45). L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Women
Juventus, festa di Natale per i dipendenti: presenti Locatelli e la Juventus Women in occasione del Black and White Party
La Juventus ha celebrato il suo tradizionale Black and White Party, una festa di Natale dedicata ai dipendenti.
Inter Juventus Women 1-2 LIVE: grandissima occasione per Vangsgaard
Segui la diretta di Inter-Juventus Women, valida per la decima giornata di Serie A Women.
Juventus Women-Roma, la super rete di Bonansea
Ultime notizie su Juventus Women
Argomenti discussi: Serie A Women | Como-Juventus | La partita; Serie A Women, Como-Juventus 0-2. Prova di maturità: gol e highlights; Juve Women, battuto il Como: Carbonell e Krumbiegel regalano i tre punti. La classifica; Serie A Women | Juventus Women-Sassuolo | La partita.
Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions Leaguep2??u0011>??}1B?^?\?u0010??R???d?O?|??!mu0007???ZQt#?-?? (?nu0014Eu001d?????:??????u0014vG u001drw?v???p??6????????q???u000e+?XS?e????????:?SU???u0007 ????-?u001c,??F?u?B??u0013?l7Bf5?? ?? ... tuttosport.com
Serie A Women, Como-Juventus 0-2. Prova di maturità: gol e highlightsLa Juventus Women conquista tre punti pesantissimi sul campo del Como Women, imponendosi per 2-0 nella sfida valida per il campionato di Serie A Women. Una vittoria costruita con pazienza, qualità e p ... today.it
Juventus Women, Walti si racconta alla vigilia del Wolfsburg Cosa ha detto - facebook.com facebook
TJWOMEN MVP - Vota la migliore in campo di Como-Juventus Women x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.