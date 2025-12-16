Juventus festa di Natale per i dipendenti | presenti Locatelli e la Juventus Women in occasione del Black and White Party

La Juventus ha celebrato il suo tradizionale Black and White Party, una festa di Natale dedicata ai dipendenti. L'evento ha visto la partecipazione di Locatelli e della squadra femminile, creando un momento di convivialità e spirito di squadra tra i membri del club. Un'occasione speciale per rafforzare i legami e condividere i successi dell'anno.

Nella serata di ieri è andato in scena il tradizionale momento conviviale per celebrare la «grande famiglia» bianconera. Come da consuetudine, la Juventus ha voluto riunire tutti i propri dipendenti per il "Black and White Party", l'appuntamento natalizio che quest'anno è stato ospitato all' Allianz Stadium. Tutti gli invitati, rigorosamente vestiti di bianco e nero, hanno preso parte a una serata pensata per rafforzare il senso di appartenenza e condividere lo spirito juventino.

