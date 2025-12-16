Juventus festa di Natale per i dipendenti | presenti Locatelli e la Juventus Women in occasione del Black and White Party

La Juventus ha celebrato il suo tradizionale Black and White Party, una festa di Natale dedicata ai dipendenti. L'evento ha visto la partecipazione di Locatelli e della squadra femminile, creando un momento di convivialità e spirito di squadra tra i membri del club. Un'occasione speciale per rafforzare i legami e condividere i successi dell'anno.

. I dettagli sull’evento. Nella serata di ieri è andato in scena il tradizionale momento conviviale per celebrare la  «grande famiglia» bianconera. Come da consuetudine, la  Juventus  ha voluto riunire tutti i propri  dipendenti  per il  “Black and White Party”, l’appuntamento natalizio che quest’anno è stato ospitato all’ Allianz Stadium. Tutti gli invitati, rigorosamente vestiti di  bianco e nero, hanno preso parte a una serata pensata per  rafforzare il senso di appartenenza  e condividere lo  spirito juventino. Juventusnews24.com

