L’Atletico Ascoli può sorridere. Dopo giorni di preoccupazione, arrivano buone notizie dall’infermeria. Nonni si sta riprendendo dalla botta alla nuca, mentre Vechiarello ha evitato fratture nello scontro con il Corigliano e si sta riposando per far rimarginare la ferita alla tibia. I compagni festeggiano anche il compleanno di Vechiarello, che ieri ha spento 31 candeline, e Antoniazzi sembra aver superato l’influenza che lo aveva debilitato.

In casa Atletico Ascoli ci si rallegra per le buone notizie che arrivano dall’infermeria. Il difensore Leonardo Nonni prosegue il suo percorso riabilitativo dopo la botta alla nuca presa nella sfida contro l’Ostiamare, il centrocampista Alejo Vechiarello non ha riportato alcuna frattura nello scontro con Corigliano, dovrà solo riposare per far rimarginare la profonda ferita alla tibia e ieri ha festeggiato con la famiglia il suo 31° compleanno, e anche l’esterno Alessandro Antoniazzi pare abbia superato la forte influenza che lo ha parecchio debilitato. Insomma, in vista del secondo match interno consecutivo, domenica al Del Duca contro il fanalino di coda Castelfidardo, ci sarà comunque da fare i conti con le assenze, ma piano piano verranno recuperati tutti gli effettivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletico ascoli. Buone notizie dall’infermeria

Approfondimenti su Atletico Ascoli

La Juventus può sorridere con il rientro di Kelly, completamente recuperato dall'infortunio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Atletico Ascoli

Argomenti discussi: Atletico Ascoli: Nonni dimesso dall'ospedale, Sardo prolunga fino al 2028; ATLETICO ASCOLI. Rassicurazioni sulle condizioni di Leonardo Nonni; Atletico ascoli. Buone notizie dall’infermeria; Atletico Ascoli travolgente: San Marino battuto 3-0 al Del Duca.

Ostiamare-Atletico Ascoli: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Ostiamare-Atletico Ascoli di Domenica 1 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

L'Atletico Ascoli travolge il San Marino: 3-0Niente da fare per il San Marino in casa dell'Atletico Ascoli nel girone F di serie D: finisce 3-0 per i padroni di casa che vanno in gol già al 15° con Lorenzo Didio, raddoppiano nel recupero del ... newsrimini.it

– ` L’Atletico Ascoli comunica le modalità di accredito per la gara valida per la ª di – , in programma - facebook.com facebook

Post Edited: Atletico Ascoli-San Marino 3-0, Seccardini: “Contenti per la vittoria ma rammaricati ancora una volta dalla direzione arbitrale” x.com