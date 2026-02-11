Juve doppia notizia per Spalletti | Conceição torna in gruppo per l’Inter

La Juventus si prepara al Derby d’Italia con un clima più sereno. Dopo il pareggio contro la Lazio, i giocatori sono tornati in campo alla Continassa, pronti a spingere verso la sfida di San Siro. Spalletti ha riunito la squadra, mentre Conceição è tornato in gruppo, dando una buona notizia in vista dell’impegno contro l’Inter.

La marcia della Juventus verso il Derby d'Italia riparte con una spinta di ottimismo. Dopo il pareggio contro la Lazio e le 24 ore di riposo concesse alla squadra, Luciano Spalletti ha riaccolto i suoi calciatori alla Continassa per dare ufficialmente il via all'operazione San Siro. Dal quartier generale bianconero filtrano notizie decisive sulle condizioni di due pedine fondamentali del pacchetto offensivo. La novità più rilevante riguarda Francisco Conceição. Il talento portoghese ha smaltito definitivamente i problemi muscolari che lo avevano tenuto ai box nell'ultimo turno di campionato e oggi si è allenato regolarmente in gruppo.

