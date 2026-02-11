Jutta Leerdam e il segreto della pasta italiana alle Olimpiadi invernali | Ha funzionato

La pattinatrice olandese Jutta Leerdam rivela come l’alimentazione italiana l’abbia aiutata a conquistare l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante l’evento, ha detto che la pasta italiana ha fatto la differenza nel suo percorso, portandola a migliorare le sue prestazioni. Leerdam ha spiegato che ha seguito i consigli di uno chef italiano e ha scoperto un modo nuovo di alimentarsi, che le ha dato più energia e concentrazione. La vittoria arriva anche grazie a questa scelta, che ha fatto la differenza nel suo cammino verso il primo posto.

Jutta Leerdam spiega come l'ha aiutata l'alimentazione in Italia per prendersi l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Decisiva la pasta: "Carboidrati per vincere".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Jutta Leerdam Jutta Leerdam alle Olimpiadi è già un caso: “Vive da milionaria. Il suo comportamento è orribile” Jutta Leerdam, pattinatrice olandese, continua a far parlare di sé anche alle Olimpiadi. Gleb Smolkin alle Olimpiadi di Milano Cortina: “La pasta inizia già a rivoltarmi lo stomaco” Gleb Smolkin, il pattinatore georgiano, non ne può più della pasta alla mensa del Villaggio Olimpico di Milano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Jutta Leerdam Argomenti discussi: Jake Paul e Jutta Leerdam sono la coppia d'oro (olimpica) di Milano Cortina 2026 (alla faccia degli haters); Jutta Leerdam non è solo un oro olimpico, ma anche icona di stile e regina social; Jutta Leerdam, la fidanzata di Jake Paul stravince l'Oro nello Speed Skating e fa il record olimpico: storia di una icona social diventata leggenda sportiva; Jutta Leerdam nella storia: oro e record Olimpico nei 1000m di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026. Jutta Leerdam vince le Olimpiadi, Jake Paul crolla in tribuna: l’amore scioglie il ghiaccio di MilanoJutta Leerdam ha vinto la medaglia d'oro nei 1000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina ed è scoppiata a piangere in pista ... fanpage.it Jutta Leerdam, la fidanzata di Jake Paul stravince l'Oro nello Speed Skating e fa il record olimpico: storia di una icona social diventata leggenda sportivaGrazie a una prova fisica devastante, l'atleta olandese Jutta Leerdam ha vinto l'Oro alle Olimpiadi Invernali 2026 nei 1000 metri dello Speed Skating ... vogue.it Jutta Leerdam, oro olimpico a Milano-Cortina #fblifestyle - facebook.com facebook Jutta #Leerdam e quella scelta contro tutto e tutti che gli è valsa l'oro: "Sei folle". E invece... x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.