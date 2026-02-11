Olimpiadi Javier Zanetti promuove Bormio e i pizzoccheri

Javier Zanetti torna a Bormio, questa volta per le Olimpiadi. L’ex calciatore ha visitato il paese e ha ammesso di sentirsi ancora emozionato nel rivedere quei luoghi dove un tempo veniva per il ritiro estivo dell’Inter. «Bormio è splendida», ha detto, e ha aggiunto di essere felice di tornare in un evento così speciale, che riempie di entusiasmo l’intera zona.

