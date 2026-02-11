Olimpiadi Javier Zanetti promuove Bormio e i pizzoccheri
Javier Zanetti torna a Bormio, questa volta per le Olimpiadi. L’ex calciatore ha visitato il paese e ha ammesso di sentirsi ancora emozionato nel rivedere quei luoghi dove un tempo veniva per il ritiro estivo dell’Inter. «Bormio è splendida», ha detto, e ha aggiunto di essere felice di tornare in un evento così speciale, che riempie di entusiasmo l’intera zona.
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, c’è anche Javier Zanetti tra i tedofori! L’ex capitano dell’Inter affiancherà altri grandi volti dello sport a Como!
Il 3 febbraio a Como, Javier Zanetti sarà tra i tedofori delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.
Javier Zanetti racconta i suoi retroscena: “Ronaldo fermò un aereo per noi”
Javier Zanetti condivide alcuni retroscena della sua carriera: ricorda il momento in cui Ronaldo fermò un aereo per la squadra, un gesto che ha rafforzato il senso di unità e spirito di squadra tra i nerazzurri.
Zanetti: Il Como avrà un grande futuroOspite d'onore a Bosisio Parini in occasione dell'inaugurazione degli Inclusive Winter Games, Javier Zanetti capitano dell'Inter del triplete e ora ... espansionetv.it
Inter, Zanetti tedoforo speciale: ha portato la fiamma olimpica a CernobbioLa tappa di giornata si è chiusa sul Lago di Como, con l’accensione del braciere olimpico in Piazza Cavour. Zanetti ha portato la Fiamma Olimpica a Cernobbio, prima che la fiaccola venisse imbarcata ... sportmediaset.mediaset.it
Si avvicina sempre di più il ritorno di Francesco Totti alla Roma Il Capitano ricoprirà il ruolo di uomo immagine del club alla Javier Zanetti https://tinyurl.com/yj4pja3h - facebook.com facebook
Parte nel 2026 la World Legends Cup: anche #Materazzi e Javier #Zanetti tra i protagonisti x.com
