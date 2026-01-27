Italia nella morsa del maltempo | piogge e venti forti per giorni

L’Italia sta vivendo una fase di maltempo prolungata, con piogge e forti venti che interessano diverse regioni. Le condizioni climatiche instabili sono legate a cicloni atlantici e a un clima fuori stagione, richiedendo attenzione e precauzioni. Questa situazione, che perdura da giorni, ha un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulle attività all’aperto.

Settimana instabile tra cicloni atlantici e clima fuori stagione. Il maltempo non concede tregua e l'Italia si prepara a una lunga fase di piogge, vento e condizioni perturbate. Una serie di cicloni atlantici in rapida successione manterrà il tempo instabile almeno fino ai primi giorni di febbraio. La cosiddetta "Porta Atlantica" resta aperta, permettendo a correnti umide oceaniche di raggiungere senza ostacoli il Mediterraneo e gran parte del Paese. Il risultato sarà un meteo più simile all'autunno che all'inverno, con precipitazioni frequenti, temperature miti e poche pause asciutte.

L’Italia si trova nuovamente sotto l’effetto di condizioni meteorologiche avverse, con un’allerta che prevede intense piogge e nevicate.

L’Italia si trova ancora sotto l’effetto di intense perturbazioni atlantiche, che stanno causando maltempo diffuso.

