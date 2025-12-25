Tg Green 25 Dicembre – Clima 2025 anno di eventi estremi dalla siccità alle alluvioni

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli eventi estremi del 2025 tra siccità e alluvioni, l'aumento della raccolta differenziata nel nostro Paese, e l'ultimo rapporto dell'Onu che invita a investire sulla cura del Pianeta. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana.

tg green 25 dicembre 8211 clima 2025 anno di eventi estremi dalla siccit224 alle alluvioni

© Lapresse.it - Tg Green 25 Dicembre – Clima 2025 anno di eventi estremi, dalla siccità alle alluvioni

