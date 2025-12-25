Tg Green 25 Dicembre – Clima 2025 anno di eventi estremi dalla siccità alle alluvioni
Gli eventi estremi del 2025 tra siccità e alluvioni, l’aumento della raccolta differenziata nel nostro Paese, e l’ultimo rapporto dell’Onu che invita a investire sulla cura del Pianeta. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Tg Green 11 dicembre – Clima, economia circolare, rinnovabili al centro dell'attenzione
Leggi anche: Clima ed eventi estremi: anche le imprese a rischio. Puglia in ?fascia rossa?
Tg Green 18 dicembre – Il nucleare porta a un incremento del Pil del 2,5%; ; : Edizione del 25 Dicembre 2025; TG del Turismo: notizie da Alto Adige, Sutrio, San Gimignano, Catania, Fano.
Tg Green 18 dicembre – Il contributo del nucleare, +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro - Tg Green 18 dicembre – Il contributo del nucleare, +2,5% di Pil e 117mila posti di lavoro Marina La Rosa: «Dopo il GF prendevo fino a 100 milioni per stare seduta in discoteca. msn.com
Automotive, entro il 16 dicembre in arrivo pacchetto misure Ue. Ecco il piano - La Commissione europea corre contro il tempo per chiudere entro martedì 16 dicembre il pacchetto di sostegno all' automotive, limandone gli ultimi spigoli. tg24.sky.it
Almanacco Green – 24 dicembre 2025 La Vigilia di Natale porta con sé silenzio, attesa e piccoli segni della natura che resistono all’inverno. Tra fasi lunari, curiosità del giorno, una pianta simbolo della stagione e un animale che incarna il freddo, l’Almanac - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.