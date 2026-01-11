Se crolla davvero il regime degli ayatollah | i quattro scenari per il futuro dell' Iran
L’Iran si trova in un momento di profonda trasformazione, con il regime degli ayatollah in bilico. Dopo quasi quarant’anni, si prospettano diversi scenari per il futuro del paese, dal mantenimento dell’attuale sistema a possibili aperture democratiche. Analizzare queste opzioni aiuta a comprendere le possibili evoluzioni politiche e sociali di una nazione che, da sempre, riveste un ruolo chiave nella regione e nel mondo.
Per la prima volta da quasi quarant’anni l’Iran è davvero sull’orlo di una transizione di potere. Gli scenari possibili per il post-Khamenei e le probabilità che si arrivi alla democrazia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Se questa volta crollano davvero gli ayatollah: i 4 scenari per il futuro dell'Iran
Leggi anche: In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: “Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita”
Non avremmo mai voluto che questo giorno arrivasse. Il giorno in cui crolla la speranza, quello in cui dobbiamo davvero dirti addio. Finisce il sogno di vedere un ragazzo come te vestire la Maglia del nostro e del tuo cuore. Eppure, Edoardo, oggi che hai risolt facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.