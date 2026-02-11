Una tragedia colpisce Behnam e Farah nelle prossime puntate di

Continuano le puntate di Io sono Farah, la soap opera turca in onda su Canale 5. Grandi colpi di scena nei prossimi episodi.. Le anticipazioni tv dicono che Rah?an fermerà il matrimonio, in quanto avrà paura che Farah possa rivelare a tutti la sua storia d’amore proibita con Akbar. Tahir si libererà intanto, in Iran, dai suoi aguzzini e scoprirà un ragazzino tra i prigionieri. L’uomo non lo lascerà solo, ma lo aiuterà a raggiungere la libertà. La prigionia di Tahir. A tal proposito, il piano di Tahir e della sua amata è andato in fumo per colpa di Ilyas. L’uomo starà quasi per aprire la cassaforte per recuperare il video e scappare con Farah. 🔗 Leggi su Tpi.it

Io sono Farah 2, le anticipazioni: una tragedia si abbatte su Behnam e Farah, nozze rovinate

La soap si scalda con un nuovo colpo di scena: Farah si apre con Tahir e confessa di essere innamorata di Behnam.

IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: FARAH SPEZZA L’INCUBO DI BEHNAM E TORNA DA TAHIR CON SUO FIGLIO

