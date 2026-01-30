Io sono Farah anticipazioni al 6 febbraio | Farah confessa essere innamorata di Behnam

La soap si scalda con un nuovo colpo di scena: Farah si apre con Tahir e confessa di essere innamorata di Behnam. La confessione arriva in un momento di tensione, lasciando i protagonisti e i tifosi a chiedersi cosa succederà ora. La storia tra i personaggi si fa sempre più complicata, tra emozioni e segreti che vengono a galla.

Io sono Farah, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio. Farah confessa a Tahir di essere innamorata di Behnam. Farah confessa a Tahir di essere innamorata di Behnam, nel tentativo di convincerlo a lasciarla tornare da lui. Intanto gli uomini di Behnam danno loro la caccia senza sosta e, durante uno scontro con Bekir, Gonul rimane ferita. Farah colpisce Tahir e rientra da Behnam, che nel frattempo è coinvolto in tensioni familiari. Lei lo implora di risparmiare Tahir, ma Behnam è deciso a ucciderlo, continuano le anticipazioni di Io sono Farah. Quando Behnam e Tahir si affrontano, Tahir dimostra umanità e gli salva la vita. 🔗 Leggi su 2anews.it

