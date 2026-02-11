Inter Juventus rivedremo Calhanoglu e Barella dal primo minuto? Le ultime sulla probabile formazione nerazzurra

Da Sky Sport arrivano le prime indicazioni sulla probabile formazione dell’Inter contro la Juventus. Calhanoglu e Barella potrebbero tornare dal primo minuto, mentre Spalletti si prepara a schierare la sua squadra per la sfida di questa sera. I tifosi nerazzurri aspettano con ansia le scelte dell’allenatore, che potrebbe puntare su alcuni cambi rispetto alle ultime uscite.

Inter News 24 Inter Juventus, da Sky Sport arrivano le ultime sulla probabile formazione nerazzurra contro la squadra di Spalletti. L’Inter si prepara alla sfida più attesa della stagione con notizie decisamente confortanti dall’infermeria. Per il secondo giorno consecutivo, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu lavoreranno con il gruppo, confermando il pieno recupero dai rispettivi stop fisici. Una boccata d’ossigeno per Cristian Chivu, che sta studiando la strategia perfetta per affrontare la corazzata bianconera sabato sera a San Siro, potendo finalmente contare sui suoi leader tecnici a metà campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calhanoglu e Barella si sono allenati con il gruppo e sono pronti a scendere in campo contro la Juventus.

La buona notizia per l’Inter arriva dai tempi di recupero di Barella e Calhanoglu.

Inter-Juventus, Barella e Calhanoglu: titolari sì o no?Recupero certo di Barella e Calhanoglu in vista di Inter-Juventus e occhio anche al vostro fantacalcio. Si possono schierare entrambi titolari perchè, come detto, Chivu dovrebbe affidarsi a entrambi ... fantamaster.it

Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per la Juve. Ma l’Inter va benissimo anche senza di loroL’Inter recupera due pezzi fondamentali in vista del derby d’Italia con la Juventus, in programma sabato sera alle 20.45. Sono infatti tornati. tuttomercatoweb.com

Juventus, le news di formazione di oggi in vista dell'Inter #SkySport #SkySerieA #InterJuventus x.com

Inter-Juventus sarà una sorta di Derby d'Italia agli antipodi dal punto di vista offensivo: da una parte c'è Lautaro Martinez, dall'altra David e Openda mentre Vlahovic è infortunato. Con l'attuale capocannoniere della Serie A che ha segnato più delle 3 punte bia - facebook.com facebook