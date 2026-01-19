Ultimissime Inter LIVE | Arriva il primo colpo nerazzurro per il mercato invernale
Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sull'Inter. In questo aggiornamento, vi presentiamo il primo acquisto ufficiale del mercato invernale, insieme alle altre novità più importanti riguardanti la squadra nerazzurra. Restate con noi per tutte le informazioni più recenti e dettagliate in modo chiaro e accurato.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 19 GENNAIO. Mercato Inter, arriva il primo colpo invernale! Accordo raggiunto per questo giocatore: ecco di chi si tratta. Mercato Inter, accordo raggiunto per il primo colpo della sessione invernale: ecco di quale giocatore parliamo Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: «Paragone Totti-Lautaro? Rispondo così. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mercato Inter, arriva il primo colpo invernale! Accordo raggiunto per questo giocatore: ecco di chi si trattaL'Inter ha concluso il primo trasferimento della sessione invernale, siglando un accordo con un nuovo giocatore.
