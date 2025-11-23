Inter Milan San Siro omaggia Ornella Vanoni prima del derby! Previsto un minuto di silenzio per commemorare l’artista
Inter News 24 Inter Milan, quando il calcio va oltre il campo: una città unita nel ricordo! L’omaggio a Ornella Vanoni prima del calcio d’inizio. Milano vive il Derby della Madonnina con un’atmosfera diversa dal solito. La settimana che porta alla sfida tra Inter e Milan è stata segnata dalla scomparsa di Ornella Vanoni, icona culturale della città e storica tifosa rossonera, scomparsa all’età di 91 anni. Il lutto ha attraversato tutto l’ambiente calcistico milanese, coinvolgendo non solo il mondo milanista ma anche l’Inter, sensibile alla figura dell’artista. Secondo Tuttosport, la società nerazzurra renderà omaggio a Vanoni prima del fischio d’inizio della stracittadina. 🔗 Leggi su Internews24.com
