Inseguimento all' Eur scappano dalla polizia e si schiantano contro albero | 4 feriti Due sono agenti

Un inseguimento iniziato all'Eur che ha attraversato la via Cristoforo Colombo per poi proseguire sulla Pontina, finito con 4 feriti tra cui due agenti. Tutto è cominciato alle 4 del mattino di sabato 29 novembre quando un suv Bmw X6, uscito dal parcheggio di una discoteca a velocità sostenuta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

NanoTV. . Giugliano, rapina con paletta falsa della Finanza: 29enne arrestato dopo inseguimento da film. Servizio di #CarmineDArgenio - facebook.com Vai su Facebook

Inseguimento nella notte, suv contro albero e volante fuori strada - I due a bordo del mezzo, invece di fermarsi all’alt, hanno simulato un rallentamento per poi ripartire di slancio, costringendo gli agenti a un inseguimento ad alta velocità lungo uno dei principali ... Scrive rainews.it

Ignorano l’alt della polizia e scappano in auto: fermati, avevano mezzo chilo di eroina - Empoli, 26 agosto 2025 – Hanno ignorato l'alt della polizia e sono fuggiti a bordo di un'auto, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Riporta lanazione.it

Si schianta contro le auto in sosta e scappa, inseguimento coi vigili - L'uomo, dopo avere urtato diverse auto in sosta, è stato individuato dagli agenti di ... Si legge su milanotoday.it