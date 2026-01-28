Infortunio Dumfries l’olandese è atteso a Milano nel prossimo weekend Recupererà per Inter Juve? Cosa filtra dalla Pinetina

Dumfries dovrebbe arrivare a Milano nel prossimo weekend, mentre continua il suo recupero dall'infortunio. La domanda ora è se sarà disponibile per la partita contro la Juventus. I tempi di recupero sembrano rispettare la tabella di marcia, e non si esclude che possa tornare in campo prima del previsto. La sua presenza resta ancora da confermare, ma i segnali sono positivi.

Infortunio Dumfries, il recupero prosegue secondo la tabella di marcia. Un suo recupero contro la Juventus non è assolutamente impossibile. Mentre il dibattito tattico nerazzurro si sposta sulle manovre di mercato, una notizia incoraggiante arriva direttamente dall’infermeria. Il tecnico Cristian Chivu, impegnato a difendere il primato in classifica a 52 punti, sta per ritrovare una delle sue pedine più importanti. Il lungo stop sta per terminare: il recupero di Denzel Dumfries procede secondo la tabella di marcia, regalando ottimismo a tutto l’ambiente interista in vista dei prossimi impegni stagionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi preoccupano l'Inter, mentre Chivu spera in recuperi rapidi.

