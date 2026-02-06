Incidente stradale mortale | le vittime sono due ventenni

Due ventenni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte. L’auto si è schiantata contro un ostacolo, lasciando il veicolo distrutto e i soccorritori che hanno trovato i corpi senza vita. Sul posto sono arrivati polizia e ambulanza, ma non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa per le verifiche, mentre familiari e amici cercano di capire cosa sia successo.

Un boato improvviso, poi il silenzio della notte spezzato dalle sirene. Un incidente devastante, avvenuto nelle ore più buie, ha strappato alla vita due giovani, lasciando dietro di sé una scia di dolore e interrogativi ancora senza risposta. Lo schianto è stato talmente violento da non concedere alcuna possibilità di salvezza. >> Paolo Del Debbio non regge, travolto in diretta Secondo le prime informazioni, tutto è accaduto poco prima delle due, quando alcuni automobilisti di passaggio si sono trovati davanti a una scena drammatica e hanno immediatamente lanciato l’allarme. In pochi minuti la macchina dei soccorsi si è attivata, con l’arrivo dei mezzi di emergenza e del personale sanitario.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina si è scoperto che le vittime dell’incidente di sabato scorso sull’autostrada A16 sono un uomo e una donna, marito e moglie.

