Inaugurato il nuovo Day Hospital oncologico | la porta della speranza donata da Saronno Point

È stato inaugurato ieri il nuovo Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Saronno, frutto di un intervento di ristrutturazione reso possibile dalla generosa donazione di Saronno Point. Un passo avanti importante per offrire servizi più efficienti e accoglienti ai pazienti oncologici della zona.

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Saronno, al termine di un importante intervento di ristrutturazione reso possibile dalla donazione della Saronno Point. Un progetto che ha trasformato l’accesso e gli spazi interni del reparto, a partire dalla cosiddetta “porta della speranza”, per un valore complessivo di oltre 41 mila . Ilnotiziario.net

12 MARZO GALLIPOLI LE INAUGURATO NUOVO DAY HOSPITAL

Video 12 MARZO GALLIPOLI LE INAUGURATO NUOVO DAY HOSPITAL Video 12 MARZO GALLIPOLI LE INAUGURATO NUOVO DAY HOSPITAL

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inaugurato il nuovo day hospital oncologico del Policlinico Umberto I - Trentaquattro poltrone per terapie oncologiche e due stanze con quattro posti letto per il ricovero danno luce al nuovo day hospital – Ambulatori oncologici e del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e ... romatoday.it

All'ospedale di Perugia un Punto di orientamento e ascolto locale oncologico - Mario Mandalà, il Polo, Punto di orientamento e ascolto locale oncologico, un nuovo servizio dedicato ai pazi ... ansa.it