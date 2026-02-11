In Italia, in dieci anni, il numero di imprese legate alla creazione di contenuti digitali è triplicato. Oggi sono più di 25mila le attività attive, tra YouTuber, tiktoker, influencer, streamer e video maker. Un settore in forte crescita che coinvolge sempre più giovani e professionisti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 25mila attività nate dalla content creation. In Italia sono più di 25mila le imprese attive nel campo della creazione di contenuti digitali, un universo che comprende YouTuber, tiktoker, influencer, streamer e video maker. Professionisti che hanno trasformato competenze tecnologiche, capacità comunicative e creatività in attività imprenditoriali strutturate e riconosciute. Il dato emerge dalla prima indagine nazionale dedicata al settore, realizzata da InfoCamere insieme all’Università di Padova, che mette in luce la rapida evoluzione di un comparto finora poco tracciato dalle statistiche ufficiali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - In dieci anni boom dei creator digitali: imprese triplicate in Italia

Approfondimenti su Creator Digitali

In Italia, il numero di nomadi digitali sta salendo rapidamente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Creator Digitali

Argomenti discussi: Casa nuova a Piacenza, quanto mi costi? Per 80mq anche 320mila euro (e minimo 120mila); Famiglie sempre più indebitate per permettersi auto, tv e smartphone: in Trentino i prestiti al consumo sono cresciuti di 600 milioni in dieci anni; BTp, emessi 14 mld nuovo benchmark a 15 anni: domanda record a oltre 157 mld; Boom di tumori a colon, pancreas e polmoni: allarme under 50.

Affitti brevi, in dieci anni boom anche nel Piacentino: dove sono e quanto si guadagna in cittàAnnunci in aumento del 147%, con paesi che segnano una crescita costante e altri che hanno raggiunto il proprio picco massimo prima della pandemia: i numeri comune per comune del fenomeno ... ilpiacenza.it

Enpam. Boom pensioni tra i medici. Tra dieci anni 25 milioni di italiani senza dottoreLo scenario delineato dal vice presidente dell'ente previdenziale Alberto Oliveti. Almeno 25 mila, tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, andranno in pensione senza essere ... quotidianosanita.it

“Dopo il crollo di dieci posizioni dell’Italia nell'indice di percezione della corruzione registrato nel 2024, ora constatiamo un altro passo indietro. È un lento veloce declino: la situazione nel nostro Paese non è felice. Si è abrogato l'abuso d'ufficio ed è rimasto, p - facebook.com facebook