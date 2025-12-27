Tra Stati Uniti e Europa una battaglia dei visti sulle imprese digitali
La diplomazia della porta. Quella a cui sono stati messi cinque cittadini europei da un Paese ancora formalmente alleato, gli Stati Uniti. Tra essi il più in vista è l’ex commissario europeo agli Affari digitali, il francese Thierry Breton, ma ci sono anche Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon di HateAid, una ong tedesca, Clare Melford, capo del britannico Global Disinformation Index, e Imran Ahmed del Center for Countering Digital Hate, che ha sede a Londra. Quest’ultimo peraltro ha intentato una causa contro l’amministrazione Trump. A tutti è stato vietato l’ingresso negli States: niente visto perché svantaggerebbero le aziende tecnologiche americane sostenendo una regolamentazione più severa del settore tecnologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Perché negli Stati Uniti è in corso una battaglia sulle padelle antiaderenti
Leggi anche: Quantum computing, come l'Italia è finita al centro degli interessi delle imprese tra Europa e Stati Uniti
L'imminente battaglia sul bilancio dell'UE. Sul Financial Times il commento del presidente Giansanti; Tra Stati Uniti e Europa una battaglia dei visti sulle imprese digitali; Da MAGA a MEGA, l’estrema destra statunitense alla conquista dell’Europa; La sottosegretaria Sarah Rogers e il balzo in avanti (con i visti negati) della battaglia trumpiana contro l’Europa.
Tra Stati Uniti e Europa una "battaglia dei visti" sulle imprese digitali - Negato l’ingresso all’ex commissario Breton, padre della legge hi- ilgiornale.it
Trump minaccia una nuova guerra commerciale all'Europa. Ma con la prima ha già fallito (e ricordarlo ora può servirci) - Il Rappresentante del Commercio ha dichiarato che gli Usa useranno ogni strumento se la Ue non la smette con «cause legali, tasse, multe e direttive contro i fornitori di servizi statunitensi». corriere.it
Security al centro, tech Made in Europe, simulazione e formazione - S07e17
L'Italia conquista il Natale degli Stati Uniti. Andrea e Matteo Bocelli sono stati gli ospiti d'onore della NFL insieme a Snoop Dogg. Una performance da oltre 70 milioni di spettatori che ha unito il mondo della lirica e quello del rap su Netflix. Cosa ne pensate di q - facebook.com facebook
Al Mondale di calcio 2026 (11 giugno-19 luglio negli Stati Uniti, Messico e Canada) il primo avversario da battere potrebbero essere le alte temperature. Uno studio pubblicato sull'International Journal of Biometeorology segnala "serie preoccupazioni per la x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.