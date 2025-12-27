tra stati uniti e europa una battaglia dei visti sulle imprese digitali

La diplomazia della porta. Quella a cui sono stati messi cinque cittadini europei da un Paese ancora formalmente alleato, gli Stati Uniti. Tra essi il più in vista è l’ex commissario europeo agli Affari digitali, il francese Thierry Breton, ma ci sono anche Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon di HateAid, una ong tedesca, Clare Melford, capo del britannico Global Disinformation Index, e Imran Ahmed del Center for Countering Digital Hate, che ha sede a Londra. Quest’ultimo peraltro ha intentato una causa contro l’amministrazione Trump. A tutti è stato vietato l’ingresso negli States: niente visto perché svantaggerebbero le aziende tecnologiche americane sostenendo una regolamentazione più severa del settore tecnologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

