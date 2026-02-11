Bartesaghi ha passato la serata tra amici, lontano dai campi di Coverciano. Dopo aver lavorato sugli schemi e sui calci da fermo, si è ritrovato in una cena in città con Gattuso. Tra un piatto e l’altro, hanno parlato di calcio e delle prossime partite, cercando di capire come migliorare ancora di più il gioco del Milan.

Dalle sagome e dai “cinesini“ sui campi di Coverciano, fra un tiro in porta e uno schema sui calci da fermo, alle tavolate in città dove poter spiegare, magari con l’aiuto di bicchieri e posate, posizioni e movimenti da applicare in partita. Battute a parte, in tempi di “magra“, visto che nei calendari del pallone c’è posto per tutto tranne che per lo stage della nazionale (anche i club hanno le proprie responsabilità visto che si sono messi di traverso), Rino Gattuso ha pensato che l’unico modo per preparare i playoff che valgono il Mondiale (il 26 marzo si gioca a Bergamo la semifinale contro l’Irlanda del Nord) la cosa migliore potesse essere quella di ritrovarsi a cena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il sogno azzurro di Bartesaghi. Il milanista alla cena con Gattuso

Il ct Gattuso traccia la rotta: il desiderio di conquistare il Mondiale è ormai chiaro e deciso.

