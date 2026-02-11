Il silenzio degli innocenti | cosa spinse Sean Connery a rifiutare Hannibal Lecter

L’attore Sean Connery ha deciso di non interpretare il ruolo di Hannibal Lecter nel film di Jonathan Demme. La sua scelta ha aperto la strada a Anthony Hopkins, che ha portato il personaggio a diventare iconico. Connery ha preferito non entrare nel mondo del thriller psicologico, lasciando che altri attori si facessero carico di quel ruolo.

La star di James Bond rifiutò di interpretare l'inquietante villain del film di Jonathan Demme e il ruolo passò a Anthony Hopkins. Il silenzio degli innocenti è considerato uno dei film più importanti degli anni '90 e in generale del thriller ma è famoso anche per includere alcune sequenze davvero ripugnanti. Tra coloro che avrebbero potuto recitare nel film c'è un attore che rifiutò categoricamente. Si tratta di Sean Connery, all'epoca interpellato dalla produzione per vestire i panni del terrificante Hannibal Lecter, nemesi di Clarice Sterling (Jodie Foster) nel film diretto da Jonathan Demme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il silenzio degli innocenti: cosa spinse Sean Connery a rifiutare Hannibal Lecter Approfondimenti su Sean Connery Hannibal Lecter Stacca un dito a morsi a un ragazzo di 25 anni: l’Hannibal Lecter della Comasina arrestato dalla polizia locale Nella zona della Comasina a Milano, un episodio violento ha portato all’arresto di un uomo di 25 anni, soprannominato “Hannibal Lecter” per il suo comportamento. Prima di sean connery un attore americano ha interpretato james bond Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sean Connery Hannibal Lecter Argomenti discussi: The Silence of the Lambs/Il silenzio degli innocenti; Puoi dormire nella casa de Il silenzio degli innocenti (che compie 35 anni); Uno degli horror più discussi della storia compie 25 anni oggi; Tim Curry afferma che il ruolo da cattivo iconico che gli è sfuggito tra le dita è uno dei suoi grandi rimpianti. Il silenzio degli innocenti: cosa spinse Sean Connery a rifiutare Hannibal LecterLa star di James Bond rifiutò di interpretare l'inquietante villain del film di Jonathan Demme e il ruolo passò a Anthony Hopkins. movieplayer.it Il silenzio degli innocenti dopo 35 anni non smette di interrogarci sul potere dello sguardo e sulla stratificazione del desiderioIl silenzio degli innocenti ha mantenuto intatta la sua rilevanza nel panorama cinematografico mondiale, un’opera seminale che ha ispirato cinema e televisione ... wired.it Stasera, alle 21.10, RAI Movie propone il western #Shalako, con Sean Connery e Brigitte Bardot - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.