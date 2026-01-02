Nella zona della Comasina a Milano, un episodio violento ha portato all’arresto di un uomo di 25 anni, soprannominato “Hannibal Lecter” per il suo comportamento. Durante un alterco, ha staccato a morsi un dito a un ragazzo, lasciando il ferito sanguinante. La polizia locale, intervenuta prontamente, ha catturato il sospetto, che ora si trova in custodia. Un episodio che ha suscitato preoccupazione nella comunità.

Milano, 2 gennaio 2026 – Un dito staccato a morsi. La falange a terra, il ferito grondante sangue. E “ Hannibal Lecter” in fuga. È la scena che si sono trovati davanti due agenti di polizia locale martedì pomeriggio in via Comasina, accanto al capolinea M3. Stando a quanto raccontato dalla vittima, egiziano di 24 anni che era con un amico, la brutale aggressione è partita da una lite, dopo che i due hanno incrociato per caso un giovane – Mohamed H., connazionale di 25 anni –, presunto ladro di una bici che era stata loro rubata nei giorni precedenti. Ma il tentativo di bloccarlo ha scatenato la sua furia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stacca un dito a morsi a un ragazzo di 25 anni: l’Hannibal Lecter della Comasina arrestato dalla polizia locale

