Il primo maestro di Giovanni Franzoni | Piangeva se perdeva dal gemello poi il papà si è ricreduto

Michele Armani, primo maestro di Giovanni Franzoni, ricorda gli inizi dello sportivo: i primi passi sugli sci, le sconfitte da bambino e le emozioni di quei momenti. Armani rivela che il giovane Franzoni piangeva spesso quando perdeva contro il gemello, ma alla fine il padre si è convinto delle sue potenzialità. Oggi, Franzoni si afferma come un talento riconosciuto nello sci italiano.

Michele Armani, primo maestro di Giovanni Franzoni, ripercorre a Fanpage.it gli inizi del volto nuovo dello sci e dello sport italiano: dalle sconfitte da bambino alla consapevolezza di un talento predestinato. "Non mi ha sorpreso: doveva solo arrivare il suo tempo".

Alessandro Franzoni ha raccontato di aver inviato un messaggio al fratello Giovanni prima della gara che gli ha regalato la medaglia d’argento a Milano-Cortina 2026.

Franzoni, il primo maestro di sci: «Aveva un piede di un altro pianeta»Michele Armani gli insegnò a sciare quando era ancora un bambino a Campiglio: «Era gracile, ma che sensibilità nei piedi. Ora può vincere» ... giornaledibrescia.it

Sinner, il primo maestro Mayr: «Lui si allenava mentre i suoi coetanei uscivano. Dalla gioventù non ha avuto niente»«Oggi Jannik ha dominato, già dal secondo set Alcaraz non sapeva più cosa fare perchè era sotto pressione». Queste le prime parole di Heribert Mayr, primo allenatore di Jannik Sinner quando era un ... ilgazzettino.it

Giovanni Franzoni domina la discesa di combinata a squadre, ma il sogno medaglie sfuma nella seconda manche con lo slalom. #Brescia #elive #giovannifranzoni #Olimpiadi #sci - facebook.com facebook

Giovanni Franzoni confeziona un altro capolavoro e chiude davanti a tutti nella manche di discesa della Combinata a squadre, passando così il testimone ad Alex Vinatzer per continuare a sognare l’oro olimpico. Leggi le news: tinyurl.com/e3x9phsv #wearefis x.com