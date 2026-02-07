Il messaggio inviato a Giovanni Franzoni dal gemello prima dell'argento | è un segno del destino

Alessandro Franzoni ha raccontato di aver inviato un messaggio al fratello Giovanni prima della gara che gli ha regalato la medaglia d’argento a Milano-Cortina 2026. Solo due parole: “Hai due minuti per passare alla storia”. Quel messaggio, subito dopo la vittoria, ha fatto il giro del paese, lasciando tutti con il dubbio se fosse stato un gesto di sostegno o un modo per caricare il fratello prima di affrontare il grande appuntamento.

Giovanni Franzoni ha fatto il suo debutto olimpico e ha già portato a casa una medaglia d’argento.

Euforia alle Olimpiadi per Franzoni, che si dice sorpreso e felice dopo aver conquistato l’argento.

Giovanni Franzoni vince l'argento in discesa libera a Milano-Cortina 2026. Dalla tragedia di Wengen al podio olimpico sulla Stelvio: la storia del campione bresciano. #SportMediaset facebook

Alle Olimpiadi Giovanni Franzoni ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera maschile, Dominik Paris quella di bronzo x.com