Venezia il comune riceve una delegazione iraniana | Presto una manifestazione

Questa mattina, Venezia ha accolto una delegazione iraniana nella sala consiliare di Ca' Loredan. Presenti la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, l'assessore Simone Venturini e Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta su femminicidio. L'incontro ha anticipato l'organizzazione di una manifestazione, sottolineando l'importanza di temi legati alla coesione sociale e alla tutela dei diritti.

Nella sala consiliare di Ca' Loredan (accanto a Ca' Farsetti), questa mattina, la presidente del consiglio comunale di Venezia Ermelinda Damiano, l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini e Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta su femminicidio e violenza di genere, hanno ricevuto una rappresentanza di movimenti iraniani. La delegazione era composta dagli Studenti iraniani Iran libero di Venezia, l'Udik - Unione donne italiane e curde, e l'Associazione democratica degli iraniani a Venezia. L'incontro avviene dopo settimane di rivolta nel paese, duramente represse nel sangue (l'opposizione stima 12 mila morti, ma sicuramente siamo nell'ordine delle migliaia). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Marco Battino riceve una delegazione di studenti iraniani: «Ancona stia al fianco della nostra nazione in questo momento storico» Leggi anche: Cgil: delegazione Pd a manifestazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Ca' Farsetti una delegazione della Guardia Costiera Volontaria; Friuli-Venezia Giulia, Fedriga riceve gli allievi del Nobile Aviation College di Fagagna. Comunicato Stampa: CRV - Presidente Ciambetti riceve delegazione greca di Metsovo - Questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto una delegazione greca della città di Metsovo, guidata ... iltempo.it Nuove proteste in Iran, manifestanti per le strade di Teheran Comune di Venezia - facebook.com facebook #16gennaio 1432, #Venezia: si accorda Privilegio al Comune di #Chiari. La Repubblica farà sapere di mantenere l’indipendenza di tale territorio e che i veneziani non dovranno pagare dazi aggiuntivi ai previsti. Chiari “in compenso pagherà 100 fiorini imperi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.