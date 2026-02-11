Il mio Nilak era in overdose di cocaina ero terrorizzata e sotto shock Pensavo di doverlo sopprimere | un husky ha rischiato la morte dopo aver ingerito droga
Un husky di nome Nilak ha rischiato la vita dopo aver ingerito cocaina. La proprietaria, terrorizzata, ha spiegato di aver pensato di doverlo sopprimere quando ha visto i sintomi strani: movimenti convulsi, perdita di equilibrio e una corsa in ospedale. Il cane aveva ingerito un fazzoletto contaminato, e ora si trova sotto osservazione.
Gli strani movimenti con la testa, la perdita di equilibrio e la corsa in ospedale: un husky ha sfiorato la morte dopo aver mangiato un fazzoletto contaminato con della cocaina. A raccontare la storia è stata Sara Bell, la padrona di Nilak, uscita con il suo amico a quattro zampe per la passeggiata abitudinale nell’area cani della British Columbia, in Canada. L’animale era solito avvicinarsi e mordere oggetti trovati per strada. La padrona ha raccontato a Cbs News: “ Ha inghiottito il fazzoletto in un secondo, non ho fatto in tempo a toglierglielo dalla bocca”. Inizialmente Sara non si è allarmata, dato che era ormai abituata al gesto del cagnolino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Nilak Husky
