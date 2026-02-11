Un husky di nome Nilak ha rischiato la vita dopo aver ingerito cocaina. La proprietaria, terrorizzata, ha spiegato di aver pensato di doverlo sopprimere quando ha visto i sintomi strani: movimenti convulsi, perdita di equilibrio e una corsa in ospedale. Il cane aveva ingerito un fazzoletto contaminato, e ora si trova sotto osservazione.

Gli strani movimenti con la testa, la perdita di equilibrio e la corsa in ospedale: un husky ha sfiorato la morte dopo aver mangiato un fazzoletto contaminato con della cocaina. A raccontare la storia è stata Sara Bell, la padrona di Nilak, uscita con il suo amico a quattro zampe per la passeggiata abitudinale nell’area cani della British Columbia, in Canada. L’animale era solito avvicinarsi e mordere oggetti trovati per strada. La padrona ha raccontato a Cbs News: “ Ha inghiottito il fazzoletto in un secondo, non ho fatto in tempo a toglierglielo dalla bocca”. Inizialmente Sara non si è allarmata, dato che era ormai abituata al gesto del cagnolino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio Nilak era in overdose di cocaina, ero terrorizzata e sotto shock. Pensavo di doverlo sopprimere”: un husky ha rischiato la morte dopo aver ingerito droga

Approfondimenti su Nilak Husky

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di un aborto spontaneo.