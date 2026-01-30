Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di un aborto spontaneo. La conduttrice ha spiegato di essere stata vicina alla morte, ma il marito le ha salvato la vita in un momento difficile. La sua testimonianza ha suscitato molta attenzione.

La conduttrice ha riscjiato di morire per un aborto spontane: ""Durante l'operazione andò anche via la luce ma Marco riuscì a portare a termine l'intervento insieme al ginecologo brasiliano" Veronica Maya stava per morire per un aborto spontaneo. È lei stessa a fare questa confessione scioccante: "Ho rischiato di morire per un aborto. Era la prima vacanza con mio marito, eravamo in Brasile e non volevo rovinare l'idillio. Ero incinta da pochissimo, ebbi una emorragia in un piccolo villaggio brasiliano. Marco operò insieme al ginecologo e mi salvai". La coppia si trovava a 300 km dal centro medico più vicino, e come ha raccontato la showgirl, nel villaggio era disponibile soltanto un ecografo: "Durante l'operazione andò anche via la luce ma Marco riuscì a portare a termine l'intervento insieme al ginecologo brasiliano". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Veronica Maya, la confessione shock: "Ho rischiato di morire. Mi ha salvata mio marito"

