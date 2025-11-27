Moreno 12 anni dopo la vittoria di Amici | Con quei soldi mio padre è diventato tassista Il rap non mi voleva
Moreno, ex vincitore di Amici nella categoria canto nel 2013, ha raccontato di aver aiutato la sua famiglia con i soldi vinti nel talent show, non nascondendo le difficoltà incontrate nel mondo del rap dopo il programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
