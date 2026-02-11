Il menu dello sfruttamento è servito

Il mondo dei rider continua a essere sotto pressione. Correndo sotto la pioggia o al caldo torrido, consegnano cibo a ogni ora, spesso con paghe basse e senza diritti. Le strade di Milano sono piene di biciclette e scooter che attraversano la città, mentre i rider affrontano controlli via GPS e condizioni di lavoro dure. La loro fatica alimenta un sistema che si regge su paghe da fame e umiliazioni quotidiane.

Il rider trafelato che suona citofono o campanello per consegnarci pizza, sushi o hamburger e patatine, o che vediamo correre all'impazzata sotto la pioggia, col freddo o 40 gradi d'estate, ci sbatte davanti alla porta di casa assieme a involtini primavera e ravioli alla polpa di granchio quello che i magi strati milanesi hanno fatto venire a galla: un "menu" fatto di paghe da fame, controlli via Gps e umiliazioni (ti si rompe la bici? Te la ripaghi coi tuoi soldi), che tiene in piedi il sistema del delivery. E non ci voleva un'inchiesta giudiziari a per capire che quando si pagano meno di 5 euro al mese in media per abbonarsi a un servizio che ti garantisce consegne illimitate, sotto sotto dev'esserci qualcuno che paga all'interno dell'ingranaggio per la promozione che ci viene offerta.

