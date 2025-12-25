Cosa viene servito alla tavola di re Carlo il giorno di Natale? Ecco il tradizionale menu dei Windsor a Sandringham Leggi su Amicait

Il 25 dicembre è arrivato. E oggi, in tutto il mondo, si celebra il Natale. Nella maggior parte dei casi, con un pranzo in famiglia. Nelle case “comuni” ma anche a corte dove, come da tradizione, i royal trascorrono questa festività con i propri cari. La famiglia reale più famosa al mondo, quella dei Windsor, trascorre la giornata a Sandringham, nel Norfolk. La scaletta della giornata è sempre la stessa: la Messa la mattina, nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Poi, il pranzo nella tenuta reale. Un pomeriggio di giochi, passeggiate e relax e, la sera, la cena sempre insieme. Il Natale della Royal family. 🔗 Leggi su Amica.it

