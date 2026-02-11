Il Maldini politico che ha abbracciato le convinzioni della borghesia venezuelana So Foot

Paolo Maldini si è speso in politica, abbracciando le idee della borghesia venezuelana. L’ex calciatore, di solito lontano da impegni pubblici, sta facendo parlare di sé per aver preso posizione su temi sociali e politici, distanziandosi dal suo passato di sportivo. La sua attività ha sorpreso molti, considerando la sua natura di uomo che preferisce mantenere un certo riserbo e distacco dai riflettori.

Paolo Maldini è sempre stato una penisola. Non un'isola, rispetto al calcio, ma una via di mezzo: il campione attaccato allo sport e la persona con altri interessi, con meno fili a legarlo. Un po' diverso rispetto agli altri, anche solo per postura naturale. E così, quando ha smesso, "si è allontanato dal campo e dal mondo del calcio", racconta So Foot. "Mentre diversi club, in particolare quelli sauditi, hanno cercato di ingaggiarlo lui ha sempre rifiutato". E poi ha coltivato, tra le altre cose, i suoi affari in Venezuela. E' questo aspetto, anche molto politico, che la rivista francese approfondisce.

