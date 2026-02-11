Il Mago del Cremlino di Assayas con Paul Dano e Jude Law

Oggi arriva su una piattaforma di streaming “Il Mago del Cremlino”, il nuovo film di Olivier Assayas. La pellicola, con Paul Dano e Jude Law, si aggiunge alle proposte di cinema d’autore, offrendo uno sguardo sul mondo del potere e delle dinamiche politiche. Il film è disponibile da oggi, 11 febbraio 2026, per gli abbonati, e promette di portare gli spettatori nel cuore di una storia che mescola finzione e tematiche attuali.

