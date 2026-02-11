Un giovane attore di Como, Andrea Bordoli, si fa notare in prima serata su Raiuno. È tra i protagonisti del tv movie

Un volto comasco al centro della prima serata di Raiuno del 10 febbraio. È quello di Andrea Bordoli, giovane attore cresciuto a Como, che sarà tra i protagonisti del tv movie Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, diretto da Alessandro Casale e prodotto da Clemart. Andrea ha interpretato Abdon Pamich da ragazzo, nella fase più delicata e formativa della sua vita: gli anni dell’esodo da Fiume nel secondo dopoguerra e l’inizio del percorso sportivo che lo porterà, anni dopo, a conquistare la medaglia d’oro nella marcia alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. La messa in onda non è casuale: il film è stato trasmesso nel Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Andrea Bordoli

Andrea Bordoli, il giovane attore che interpreta Abdon Pamich nel film su Rai 1, si racconta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Andrea Bordoli

Argomenti discussi: Il giovanissimo comasco Andrea Bordoli protagonista su Raiuno nel film Il marciatore; Andrea Bordoli è il giovane Abdon Pamich nel film su Rai 1 | Recitare è la mia passione.

Il giovanissimo comasco Andrea Bordoli protagonista su Raiuno nel film Il marciatoreUn volto comasco al centro della prima serata di Raiuno del 10 febbraio. È quello di Andrea Bordoli, giovane attore cresciuto a Como, che sarà tra i protagonisti del tv movie Il marciatore – La vera ... quicomo.it

Giorno del Ricordo il comasco Andrea Bordoli protagonista nel film su Abdon PamichIn occasione del Giorno del Ricordo, lunedì 10 Febbraio Raiuno trasmetterà in prima serata il film Il Marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, diretto da Alessandro Casale. Il tv movie ripercorr ... valtellinanews.it

Il quindicenne Andrea Bordoli interpreta il giovane Abdon Pamich nel film Il Marciatore: «Per imparare la marcia mi sono allenato in inverno in pantaloncini e maniche corte» - facebook.com facebook