Il gioiello della pista ‘Eugenio Monti’ a Cortina d’Ampezzo | l’Italia torna grande e continuerà a progredire!

L’Italia ha fatto centro a Cortina d’Ampezzo, vincendo due medaglie d’oro nel doppio di slittino ai Giochi Olimpici. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno portato a casa il primo, poi è arrivato anche il trionfo delle donne con Andrea Vötter e Marion Oberhofer. Una notte che resterà nella storia dello sport italiano, con le medaglie che sono solo una parte di un successo più grande.

Un trionfo nato in casa, ma capace di parlare al mondo intero. Nella notte in cui lo sport italiano ha riscritto la propria storia, conquistando l'oro olimpico in entrambi i doppi di slittino, uomini e donne (Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner e Andrea Vötter e Marion Oberhofer), non è stato solo il metallo delle medaglie a brillare. A illuminare tutto è stata anche la consapevolezza di averlo fatto lì, tra le nostre montagne, su un ghiaccio che profuma di memoria e futuro. A Cortina, sotto lo sguardo silenzioso delle Dolomiti e l'eredità ardente del "Rosso Volante" Eugenio Monti, lo Sliding Centre è tornato a essere teatro di emozioni irripetibili.

