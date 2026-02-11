Ferzan Özpetek si trova in vacanza al resort Fonteverde, a San Casciano dei Bagni. Dopo il successo di ‘Diamanti’, il regista ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa in questo centro termale. Si gode il relax lontano dal lavoro, in un ambiente tranquillo e suggestivo.

Dopo il trionfo internazionale di ‘Diamanti’, il regista e scrittore Ferzan Ozpetek ha deciso di concedersi qualche giorno di relax nel suggestivo resort termale di Fonteverde, a San Casciano dei Bagni. Ieri, sul suo profilo Instagram seguito da 685mila persone, è comparsa una foto della piscina del resort, ritraente un uomo assorto, intento a guardare l’infinito. L’immagine è accompagnata da una riflessione intensa: prima una frase di Maya Angelou e poi un pensiero di Don Francesco, a testimonianza della poetica attenzione di Ozpetek per le parole che emozionano. La musica a corredo è lo splendido brano di Ornella Vanoni ‘Io come farò’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il famoso regista Ferzan Özpetek in vacanza al Resort Fonteverde

Approfondimenti su Ferzan Özpetek

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ferzan Özpetek

Argomenti discussi: Il famoso regista Ferzan Özpetek in vacanza al Resort Fonteverde; Ferzan Özpetek, il regista turco in vacanza a San Casciano dei Bagni; ‘Nella gioia e nel dolore’, annunciato il nuovo film di Özpetek; Intervista a Paola Minaccioni: prossime uscite, l’emozione con i ragazzi e il sogno di lavorare con Ruben Östlund.

Ferzan Özpetek, il regista turco in vacanza a San Casciano dei BagniIl noto regista Ferzan Özpetek conferma il proprio amore per la Toscana. Sul profilo Instagram ha infatti pubblicato la foto di una giornata di relax presso il celebre Resort Fonteverde a San Cascia ... radiosienatv.it

Ferzan Ozpetek a Splendida Cornice, chi è / Il matrimonio con Simone e come si sono conosciuti i dueIl regista Ferzan Ozpetek sarà uno dei protagonisti dello show Splendida Cornice. L'uomo racconterà alcune sue sensazioni e dettagli sulla sua vita. Il regista turco Ferzan Ozpetek sarà uno degli ... ilsussidiario.net

Nel cuore della Val d’Orcia, il resort termale Fonteverde è custode di una tradizione termale millenaria e la arricchisce attraverso la filosofia Ayurveda. - facebook.com facebook