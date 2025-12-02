Al Teatro Lendi arriva Magnifica Presenza di Ferzan Özpetek

2anews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la stagione 202526, al Teatro Lendi arriva il cast di “Magnifica Presenza”, uno spettacolo di Ferzan Ozpetek.  Prosegue la stagione 202526 del Teatro Lendi diretto da Francesco Scarano che si appresta ad accogliere, dal 3 al 5 dicembre 2025, il cast di “Magnifica Presenza”, uno spettacolo di Ferzan Ozpetek che, dopo “Mine Vaganti”, firma . 🔗 Leggi su 2anews.it

al teatro lendi arriva magnifica presenza di ferzan 214zpetek

© 2anews.it - Al Teatro Lendi arriva “Magnifica Presenza” di Ferzan Özpetek

Altri contenuti sullo stesso argomento

teatro lendi arriva magnificaAl Teatro Lendi arriva “Magnifica Presenza” di Ferzan Özpetek - Prosegue la stagione 2025/26 del Teatro Lendi diretto da Francesco Scarano che si appresta ad accogliere, dal 3 al 5 dicembre 2025, il cast di “Magnifica ... Riporta napolivillage.com

Comicità e musica, presentata la stagione del Lendi - Il Teatro Lendi, diretto da Francesco Scarano, annuncia i titoli degli spettacoli che compongono il cartellone della stagione teatrale 2025/2026 della sala di Sant'Arpino (Ce). Lo riporta ansa.it

la nuova stagione del teatro Lendi - Sant’Arpino) che, come da tradizione, ha presentato il suo cartellone nella sala del tè del Gran Caffè ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Lendi Arriva Magnifica