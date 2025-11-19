Aree dismesse sì agricole no E riuso del calore La nuova legge lombarda sui data center

Privilegiare le aree dismesse, disincentivare l'uso del terreno agricolo, incentivare il riutilizzo del calore prodotto e prevedere maggiori oneri per misure di compensazione ambientale o urbanistica. Sono le regole sui data center che la Regione Lombardia prova a dettare per un settore che lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

