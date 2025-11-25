Inter News 24 Atletico Madrid Inter: tutti gli aggiornamenti sulla sfida di domani sera, in cui i nerazzurri scontreranno i colchoneros nella capitale spagnola. L’ Inter si prepara alla trasferta più attesa della settimana: nel pomeriggio la squadra raggiungerà Malpensa per volare a Madrid, dove domani affronterà l’ Atlético in Champions League. Come riportato da Sky Sport, il presidente Giuseppe Marotta, dirigente di riferimento del club, è già in viaggio insieme ad alcuni membri della dirigenza per anticipare l’arrivo della squadra. In Spagna è prevista la consueta conferenza pre-gara di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, affiancato da Lautaro Martínez, attaccante argentino classe 1997 e capitano della squadra, che dovrebbe partire titolare nonostante la recente sostituzione nel derby. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter, i nerazzurri sono in partenza verso la capitale spagnola. Gli aggiornamenti in vista della sfida di domani