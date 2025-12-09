Chi sono i laureati dell' Università di Brescia più pagati e quanto guadagnano
L'Università di Brescia si distingue per i suoi laureati più pagati e con un ingresso nel mondo del lavoro più rapido rispetto alla media regionale e nazionale. Secondo l'ultimo report di AlmaLaurea, presentato nella nostra città, la laurea presso questa istituzione rappresenta un investimento vantaggioso per il futuro professionale.
Le aziende lombarde non trovano laureati: troppo pochi e in fuga all’estero, dove le condizioni sono migliori
Ci sono 98 cantieri aperti, anche per questo "stiamo cercando laureati Stem perché con tutte queste infrastrutture abbiamo bisogno di tecnici", le parole di Ventura.
I laureati magistrali dell'università di Trieste sono tra i più richiesti in Italia
Secondo il report Istat i nostri laureati sono la metà di Francia e Spagna, le donne sono più istruite ma meno occupate. Ecco il quadro italiano sul rapporto istruzione e lavoro - facebook.com Vai su Facebook
